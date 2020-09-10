Новини 10 вересня: зміна монетарної політики НБУ, виробництво Renault на Запорізькому заводі, виграш банку Ахметова в УЗ

Про зміну монетарної політики НБУ. Національний банк переходить на режим гнучкого інфляційного таргетування та допускає купівлю державних цінних паперів на вторинному ринку.

Про виробництво Renault на Запорізькому заводі. Запорізький автомобілебудівний завод оголосив про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку.

Про придбання готелю "Дніпро". Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Смартленд" на придбання готеля "Дніпро".

Про медіахолдинг Курченка. Олігарх Ігор Коломойський заявив, що позаштатний радник голови Офіса президента Михайло Подоляк тисне на керівництво АРМА в питанні обрання переможця конкурсу на управління активами Українського Медіа Холдингу.

Про зміну керівництва Укроборонпрому. Посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку, обираючи керівників концерну "Укроборонпром".

Про виграш банку Ахметова в "Укрзалізниці". Госпсуд м. Києва задовольнив позов ПУМБ Рината Ахметова до "Укрзалізниці" та вирішив стягнути з УЗ на користь банку 22 мільйона доларів заборгованості "Донецької залізниці" за трьома кредитами 2013 року.

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В яких країнах "айтівцям" краще і де там місце України: порівняння податків і вартості життя

ЕП порівняла Україну з іншими країнами за розміром податків і вартістю життя, щоб з’ясувати, наскільки і за рахунок чого наша країна може на рівних приймати участь у боротьбі за ІТ-фахівців.