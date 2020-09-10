Коломойський заявляє, що арештовані медіаактиви Курченка хочуть повернути його оточенню

Олігарх Ігор Коломойський, заявив, що позаштатний радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк тисне на керівництво Агентства по розшуку і менеджменту активів (АРМА) в питанні обрання переможця конкурсу на управління активами Українського Медіа Холдингу (УМХ).

Про це Коломойський розповів інформагенству Уніан, яке належить йому.

За інформацією Коломойського, радник голови ОП вимагає, щоб переможцем конкурсу було оголошено ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім", яке безпосередньо пов'язане з власником "УМХ" (чиї активи заарештовані) Сергієм Курченко, що знаходяться в розшуку.

При цьому, олігарх заявляє, що компанія запропонувала на конкурсі про управління активами одні з найнижчих пропозицій по доходах до бюджету держави, а представлені нею документи містять ряд недоліків.

Натомість пропозиція по управлінню активами ТОВ "1 + 1 Інтернет" становить 5 мільйонів.

За словами Коломойського, запропонована ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" сума була "в рази менше".

В кінці серпня АРМА завершило прийом документів для проведення повторного конкурсу на пошук керуючого на корпоративні права, цінні папери, майнові права інтелектуальної власності, нерухоме та рухоме майно Українського Медіа Холдингу, при цьому відомо, що документи на участь у конкурсі надійшли від шести компаній: ТОВ "Видавничий Дім Масаві", ТОВ "Комунікаційний Хаб "Економіка", ТОВ" Сегодня Мультимедиа ", ТОВ "Об'єднана Медіа Група", ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім", ТОВ "1 + 1 Інтернет".

Уніан пише, що директор ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" - Юморанов Д.Т. є адвокатом і представником Курченко в кримінальних процесах.

Більш того, з аналізу структурної пов'язаності підприємства теж випливає прямий зв'язок з групою "УМХ"