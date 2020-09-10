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Національний банк перейшов до режиму гнучкого інфляційного таргетування 

Четвер, 10 вересня 2020, 14:20
 

Національний банк переходить на режим гнучкого інфляційного таргетування та допускає купівлю державних цінних паперів на вторинному ринку.

Відповідні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік озвучив голова Ради НБУ Богдан Данилишин під час брифінгу

Гнучке інфляційне таргетування передбачатиме, що НБУ й надалі ставитиме собі за ціль рівень інфляції на рівні 4-6%, однак допускає короткострокові відхилення інфляції від установленої цілі під впливом зовнішніх та внутрішніх шоків, які не залежать від монетарної політики.

Досягати цілей з інфляції НБУ буде завдяки як зміні облікової ставки, так і операціям з державними цінними паперами на вторинному ринку. 

Крім цього, серед інструментів, які планує використовувати НБУ, інтервенції на валютному ринку, зміну нормативів обовязкових резервів, операції СВОП і РЕПО

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Нагадуємо:

Як заявив голова НБУ Кирило Шевченко, у липні-серпні інфляція була нижчою цільового діапазону 5%+/-1 в.п., подальша динаміка інфляції залежатиме від темпів економічного відновлення.

За повідомленнями Держстату у серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

Ярослав Вінокуров, ЕП

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НБУ інфляція

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