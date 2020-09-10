Банк Ахметова відсудив у "Укрзалізниці" 22 мільйона доларів

Госпсуд м. Києва задовольнив позов ПУМБ Рината Ахметова до "Укрзалізниці" та вирішив стягнути з УЗ на користь банку 22 мільйона доларів заборгованості "Донецької залізниці" за трьома кредитами 2013 року.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на судове рішення.

Суд послався на висновки Великої Палати Верховного Суду, що "Укрзалізниця" є правонаступником ДП "Донецька залізниця" з дати держреєстрації АТ "Укрзалізниця", а відсутність у передавальному акті ДП "Донецька залізниця" від 05.08.2015 певного майна чи зобов’язань не свідчить про те, що УЗ не стала правонаступником за ними, оскільки УЗ як єдиний правонаступник прийняв усе майно та усі зобов`язання підприємств, які припиняються шляхом злиття.

Згідно з судовими матеріалами, в липні-вересні 2016 року суди першої та апеляційної інстанції в рамках цієї справи вже задовольнили позовні вимоги ПУМБ, і "Укрзалізниця" в жовтні того ж року сплатила банку 628,4 млн грн. Проте в грудні-2016 Вищий госпсуд скасував рішення судів попередніх інстанцій і відправив цей спір на новий розгляд у суд першої інстанції.

Госпсуд м. Києва в рішенні від 28.08.2020 звернув увагу сторін, що "питання припинення зобов’язань у зв`язку з перерахування грошових коштів повинно бути вирішено сторонами не під час нового розгляду справи, а на стадії виконання судового рішення".

Нагадуємо:

25 червня стало відомо, що "Укрзалізниці" загрожують фінансові проблеми через рішення суду, яким компанію визнали правонаступницею ДП "Донецької залізниці". Відтепер УЗ зобов’язана погасити 6,5 мільярдів гривень боргів ДП перед кредиторами.

У серпні господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та визнав "Укрзалізницю" - як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого "Сбербанк" стягував з "Донецької залізниці" 68 мільйонів доларів.