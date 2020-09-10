ЗАЗ оголосив про початок виробництва авто Groupe Renault для українського ринку

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про початок виробництва Groupe Renault для місцевого ринку.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

"Проєкт реалізується на потужностях в Запоріжжі і стає сильною ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні.

Перед початком проекту ЗАЗ пройшов масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. Система "Alliance Production Way" розгорнута на заводі і буде суворо керуватися для забезпечення українського ринку автомобілями міжнародного рівня якості", - йдеться у повідомленні.

"Ми пишаємося тим, що реалізуємо цей проєкт, який створить нові робочі місця і сприятиме розвитку вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній близькості від наших клієнтів і адаптувати пропозицію і сервіс до потреб ринку", - заявив голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

"Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку.

Цей проєкт означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів групи Renault", - зазначив керуючий директор Groupe Renault Export Регіон Євразія Макс Міссана.

Економічна правда