Новини 1 вересня: доплати до пенсій, перехід топменеджера "Привату" в інший банк, "Укрбуд"

Про доплати до пенсій. Кабмін та Верховна Рада планують з 2021 року ввести доплати до пенсій для пенсіонерів віком від 75 років - подібні до тих, які у цьому році були запроваджені для пенсіонерів віком від 80 років.

Про врожай. Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.

Про Ілона Маска. Засновник Tesla Ілон Маск піднявся на третю сходинку рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.

Про перехід топменеджера "Приватбанку" в інший банк. Колишнього члена правління державного Приватбанку з питань інформаційних технологій Андрія Гриценюка призначили виконавчим директором блоку "Інформаційні технології" українського "Альфа-Банку".

Про грошові перекази. Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в липні 2020 року становив 922 мільйони доларів, що на 13,5% менше, ніж в липні 2019 року (1,07 мільярда доларів).

Ви хочете знати більше?

Укрбуд 2.0. Що відбувається з недобудовами Микитася та коли інвестори отримають квартири

Чому затягнулася добудова будинків "Укрбуду" і коли інвестори зможуть отримати свої квартири?