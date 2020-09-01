Мінекономіки знову знизило прогноз урожаю зернових

Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

"Провів щотижневий дзвінок з представниками профільних асоціацій за участю Укргідрометеоцентру. В Україні продовжується аномально високі температури та посуха. Як результат суттєво знижується урожайність кукурудзи. На разі, очікуємо валовий збір кукурудзи 33 млн т та 68 млн т зернових в цілому. Соняшнику очікуємо 14 млн т", - написав Висоцький.

Нагадаємо:

Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Мінекономіки разом із учасниками ринку зерна 17 серпня підписали додаток до зернового Меморандуму та узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита.

Економічна правда