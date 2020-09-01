Пенсіонери віком від 75 років отримуватимуть доплати до пенсій – Третьякова

Кабмін та Верховна Рада планують з 2021 року ввести доплати до пенсій для пенсіонерів віком від 75 років - подібні до тих, які у цьому році були запроваджені для пенсіонерів віком від 80 років.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла голова комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.

"Наразі ми чекаємо на 15 вересня, коли буде внесено державний бюджет. Я на постійному контакті з міністром фінансів. Він закладає надбавку і для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали в основному за радянських часів і мають дуже малу пенсію зараз", - заявила вона.

Голова комітету ВР нагадала, що у 2020 році Рада ухвалила два закони, згідно з якими люди віком від 80 років додатково отримали не лише доплату в 1 тисячу грн, яку було надано одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату у розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.



За словами Третьякової, люди, яким понад 75 років, працювали за радянських часів, коли не було високих заробітних плат, тому їхня пенсія зараз не є справедливою.



За даними Держстату, на кінець 2019 року в Україні було 9,98 млн людей віком від 60 років і 7,15 млн людей віком від 65 років.



Нагадаємо:

На підставі збільшення розміру мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року підвищиться розмір мінімальної пенсії для низки категорій.