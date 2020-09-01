Через карантин скоротився обсяг грошових переказів в Україну – НБУ
Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в липні 2020 року становив 922 мільйони доларів, що на 13,5% менше, ніж в липні 2019 року (1,07 мільярда доларів).
Про це йдеться в даних Національного банку.
За підсумками семи місяців 2020 року обсяг приватних грошових переказів в країну скоротився на 5,3% - до 6,29 млрд доларів проти аналогічного минулорічного періоду - 6,64 млрд доларів.
В цілому за сім місяців 2020 року через коррахунки банків в Україні перевели 2,57 млрд доларів (40,9% загальної кількості переказів), через неформальні канали - 2,27 млрд доларів (36,1%) і через міжнародні платіжні системи - 1,45 млрд доларів (23%).
Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в січні 2020 року становив 991 млн доларів, в березні - 925 млн доларів, у квітні - 794 млн доларів, в травні - 805 млн доларів і в червні - 856 млн доларів.
У 2019 році трудові мігранти перевели в Україну 12 млрд доларів.
Економічна правда
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