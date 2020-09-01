Колишній IT-директор Приватбанку Гриценюк перейшов до "Альфа-Банку"

Колишнього члена правління державного Приватбанку з питань інформаційних технологій Андрія Гриценюка призначили виконавчим директором блоку "Інформаційні технології" українського "Альфа-Банку".

Про це розповіли у банку агентству "Інтерфакс-Україна".

"У зоні відповідальності Андрія Гриценюка - підрозділи розвитку і супроводу інформаційних систем, архітектури та методології, підтримки і аналізу IT-систем, а також оновлений процесинговий центр банку", - заявили в "Альфа-Банку".

Нагадаємо:

Член правління "Приватбанку" з питань інформаційних технологій Андрій Гриценюк звільнився з банку через державне обмеження зарплатні.

Сам Гриценюк підтвердив інформацію виданню НВ та розповів, що йому запропонували аналогічну посаду у комерційному банку, і через те, що 5 місяців отримує неринкову зарплатню - він погодився.

Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) та Національному банку України.