Маск обігнав Цукерберга у рейтингу найбагатших людей світу – Bloomberg
Засновник Tesla Ілон Маск піднявся на третю сходинку рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.
Про це йдеться у даних Bloomberg Billionaires Index станом на 1 вересня 2020 року.
За даними агентства, статки Маска оцінюють в 115 млрд доларів.
Зазначається, що Маск піднявся у рейтингу завдяки різкому подорожчанню акцій Tesla.
За підрахунками Bloomberg, з початку року вартість акцій компанії зросла майже на 500%.
Статки засновника Facebook Марка Цукерберга, який тепер четвертий у рейтингу багатіїв, оцінюють у 111 млрд доларів.
Очолює рейтинг, як і раніше, засновник Amazon Джефф Безос (202 млрд доларів), на другому місці - співзасновник Microsoft Білл Гейтс (125 млрд доларів), а замикає топ-5 Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - 85,7 млрд доларів.
Нагадаємо:
У липні засновник Tesla Ілон Маск уперше піднявся на 5 місце у рейтингу найбагатших людей світу - його статки зросли до 74,2 млрд доларів.
Економічна правда
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