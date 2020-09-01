Маск обігнав Цукерберга у рейтингу найбагатших людей світу – Bloomberg

Засновник Tesla Ілон Маск піднявся на третю сходинку рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.

Про це йдеться у даних Bloomberg Billionaires Index станом на 1 вересня 2020 року.

За даними агентства, статки Маска оцінюють в 115 млрд доларів.

Зазначається, що Маск піднявся у рейтингу завдяки різкому подорожчанню акцій Tesla.

За підрахунками Bloomberg, з початку року вартість акцій компанії зросла майже на 500%.

Статки засновника Facebook Марка Цукерберга, який тепер четвертий у рейтингу багатіїв, оцінюють у 111 млрд доларів.

Очолює рейтинг, як і раніше, засновник Amazon Джефф Безос (202 млрд доларів), на другому місці - співзасновник Microsoft Білл Гейтс (125 млрд доларів), а замикає топ-5 Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - 85,7 млрд доларів.

Нагадаємо:

У липні засновник Tesla Ілон Маск уперше піднявся на 5 місце у рейтингу найбагатших людей світу - його статки зросли до 74,2 млрд доларів.

Економічна правда