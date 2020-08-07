DCH гарантує збереження виробничої бази і технологій "Мотор Січ" – Ярославський

Президент DCH Олександр Ярославський заявив, що група гарантує збереження і розвиток існуючої виробничої бази підприємства "Мотор Січ", а також - його технологій, робочих місць та прав інтелектуальної власності.

Про це йдеться у заяві бізнесмена, яку оприлюднила прес-служба DCH.

"Група DCH готова використовувати свій досвід і знання для того, щоб "Мотор Cіч" розвивалася і працювала на благо України.

Ми гарантуємо збереження і розвиток існуючої виробничої бази підприємства, технологій, робочих місць, прав інтелектуальної власності. І зробимо все, щоб забезпечити впевненість у майбутньому для колективу підприємства і захист інтересів народу України", - зазначив Ярославський.

"Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день у підприємства фактично немає власника, показники діяльності неухильно погіршуються, і необхідні невідкладні антикризові заходи, щоб не допустити його остаточного знищення.

Однак будь-які спроби змусити інвесторів з будь-ким домовлятися вважаємо неприйнятними і такими, що заслуговують окремого розгляду в рамках антикорупційного законодавства. Ми відкриті до чесного публічного діалогу в правовому полі, влада і бізнес мають один спільний інтерес - благополуччя України", - додав він.

Нагадуємо:

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованість приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon та DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського і її афільовані компанії 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України про покупку акцій "Мотор Січ".

Напередодні стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

У грудні 2019-го президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

21 листопада Антимонопольний комітет відклав винесення рішення про розгляд заявки.

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року.

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Економічна правда