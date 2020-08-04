Данилишин заявив про мару "говорящих соросят" і закликав піти "залишки" колишнього правління НБУ

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що колишнє правління Нацбанку створило міф реформаторів і реформ в банківській сфері 2014-2020 років, та закликав "залишки" колишнього правління НБУ піти.

Про це він написав у Facebook, коментуючи статтю Тетяни Унковської.

"Міф реформаторів, який створило для себе колишнє правління, має розвіятися як і міф іншої країни після 2014 року. Це період втрачених можливостей. Ми втратили потенціал країни, а накрили її гаслами, замість стимулювання бізнесу - забезпечили стимулювання рівня олігархізації економіки, втрату інституційної спроможності управління через постійне цькування місцевих управлінських кадрів, формування меншовартості і нездатності українців керувати розвитком господарства.

Це призвело до залучення всякого роду радників, консультантів, міністрів - гастролерів, які за останні роки нанесли шкоди більше ніж всі корупціонери разом взяті", - заявив Данилишин.

За його словами, "країну накриває мара "говорящих соросят", які поняття не мають про що говорять, але активно пропагують якісь фрази, що дальше заводять в тупик".

Данилишин також разом з автором статті розкритикував правління НБУ за значний відсотковий дохід, який отримували банки за депозитними сертифікатами.

"З цим треба закінчувати. Треба щоб залишки колишнього Правління НБУ зрозуміли, що їх "реформ" вже досить, є кому вже їх здійснювати в особі нового Голови НБУ, який має сформувати свою нову команду", - написав він.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Економічна правда