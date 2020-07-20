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Зеленський розповів про завдання перед новим головою НБУ

Понеділок, 20 липня 2020, 16:35
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Про це він сказав під час офіційного представлення нового голови НБУ.

"Я вірю, що, незважаючи на всі виклики та складнощі, новий очільник НБУ впорається з усіма ключовими завданнями. Найперше, Нацбанк має бути стовпом макроекономічної стабільності, а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Як незалежний регулятор, НБУ має працювати на довгострокове економічне зростання в умовах стабільної національної валюти. Також перед главою НБУ стоять завдання по мінімізації впливу коронакризи на економіку та пришвидшення виходу з цієї кризи", - розповів Зеленський.

Також, за його словами, продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, з МВФ, Світовим банком та іншими потужними партнерами України.

"Не менш важливо запроваджувати системні рішення, які нарешті забезпечать дві довгоочікувані речі, це - реальні кредити для українського бізнесу та доступне іпотечне кредитування для всіх громадян. І для цього потрібні скоординовані кроки та зміни не лише від НБУ, а й від уряду, парламенту та судової системи України", - додав президент.

Нагадуємо:

16 липня Рада призначила на посаду голови Нацбанку голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

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Економічна правда

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Зеленський НБУ

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