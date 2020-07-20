Новий голова НБУ назвав 4 пріоритети в роботі

Голова правління Національного банку Кирило Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Про це заявив сам Шевченко на пресбрифінгу.

Перший пріоритет - реальне відновлення кредитування. За словами Шевченка, у банків є достатньо ресурсів для цього. Завдання НБУ буде в спрощенні вимог для сумлінних позичальників.

Другий пріоритет - зниження рівня поганих кредитів в банках. Шевченко нагадав, що в Укргазбанку, який він очолював, був найнижчий відсоток non profit loans серед державних банків.

Третій пріоритет - збереження макроекономічної стабільності. Валютна політика залишиться зваженою.

Четвертий пріоритет - продовження співпрацю з міжнародними партнерами.

За словами Шевченка, для української економіки, яка "знаходиться в стані кризи, викликаної вірусом, як ніколи важливі ресурси та підтримка банківського сектору".

"Наше спільне завдання з урядом — підготувати банківську систему до кредитування важливих проєктів, які дадуть поштовх економіці", - заявив очільник НБУ.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Економічна правда