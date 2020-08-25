Голова Ради НБУ очікує до кінця 2020 року одного траншу МВФ

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що базовий сценарій співпраці з МВФ за програмою stand-by з отриманням двох траншів до кінця 2020 року - у вересні та грудні - є малореалістичним, за його словами, варто розраховувати на один транш.

Про це він написав у Facebook.

"Підтримка міжнародних партнерів залишається одним із найбільш вагомих чинників макрофінансової стабільності в Україні. Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та у грудні - є малореалістичним. Найімовірніше, ми можемо розраховувати на отримання одного траншу у 4 кварталі 2020 р.

Разом з тим, плановий перегляд програми з МВФ, на мій погляд, має супроводжуватися переглядом концептуальних засад співпраці та її фокусування на підтримку національних інтересів України, а не лише міжнародних інвесторів. Пріоритетом програми з МВФ має бути підтримка реформ, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання та підвищення добробуту громадян України", - додав Данилишин.

Водночас голова Ради НБУ прогнозує, що курс гривні до кінця поточного року залишатиметься близьким до нинішніх значень.

"Позитивне сальдо поточного рахунку підтверджує відсутність тиску фундаментальних чинників на знецінення курсу гривні, а відповідно, і на посилення інфляційного тиску", - написав він.