Новини 21 серпня: МВФ, "дірка" в бюджеті, Roshen vs АМКУ

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною у рамках програми stand-by, але у МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту.

Про "дірку" в бюджеті. Рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Денис Шмигаль.

Про Roshen vs АМКУ. Антимонопольний комітет почав справу проти суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Кондитерська корпорація Roshen заявляє, що не має ніякого стосунку до виробництва патоки і, відповідно, заперечує звинувачення у зловживанні монопольним становищем на цьому ринку.

Про гроші з COVID-фонду і дороги. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

Про курс гривні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.

Про ринок пального і Білорусь. Антимонопольний комітет посилює моніторинг ситуації на ринках пального через можливе зниження поставок палива з Білорусі.

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