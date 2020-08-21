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АМКУ посилює моніторинг ринків пального через можливе зниження поставок з Білорусі

П'ятниця, 21 серпня 2020, 16:53
 

Антимонопольний комітет посилює моніторинг ситуації на ринках пального через можливе зниження поставок палива з Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Частка бензинів та дизелю, які виробляються та ввозяться до України з Республіки Білорусь, є досить значимою для забезпечення в повному обсязі попиту споживачів на пальне. 

Зважаючи на поширення у ЗМІ інформації про можливе обмеження обсягів постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України, АМКУ посилює моніторинг ситуації на ринках пального", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ також застерегли учасників ринків від вчинення будь-яких антиконкурентних дій, які можуть негативно вплинути на ресурсне наповнення та цінову ситуацію, зокрема:

  • створення штучного дефіциту пального;
  • необґрунтованого підняття оптових та роздрібних цін на пальне;
  • створення бар’єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.

Зазначається, що у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції Комітет реагуватиме відповідно до чинного законодавства.

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Нагадаємо:

Раніше в Білорусі оголосили про страйки низка великих промислових підприємств, зокрема МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Білоруськалій. А працівники Мозирського НПЗ і НПЗ "Нафтан" оголосили про збір підписів на підтримку страйку.

Економічна правда

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паливо нафта АМКУ Білорусь

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