АМКУ посилює моніторинг ринків пального через можливе зниження поставок з Білорусі
Антимонопольний комітет посилює моніторинг ситуації на ринках пального через можливе зниження поставок палива з Білорусі.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
"Частка бензинів та дизелю, які виробляються та ввозяться до України з Республіки Білорусь, є досить значимою для забезпечення в повному обсязі попиту споживачів на пальне.
Зважаючи на поширення у ЗМІ інформації про можливе обмеження обсягів постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України, АМКУ посилює моніторинг ситуації на ринках пального", - йдеться у повідомленні.
В АМКУ також застерегли учасників ринків від вчинення будь-яких антиконкурентних дій, які можуть негативно вплинути на ресурсне наповнення та цінову ситуацію, зокрема:
- створення штучного дефіциту пального;
- необґрунтованого підняття оптових та роздрібних цін на пальне;
- створення бар’єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.
Зазначається, що у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції Комітет реагуватиме відповідно до чинного законодавства.
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Нагадаємо:
Раніше в Білорусі оголосили про страйки низка великих промислових підприємств, зокрема МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Білоруськалій. А працівники Мозирського НПЗ і НПЗ "Нафтан" оголосили про збір підписів на підтримку страйку.
Економічна правда
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