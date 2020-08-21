Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen

Антимонопольний комітет почав справу проти суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Група Roshen є найбільшим вітчизняним виробником патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів). При цьому, за оцінкою Комітету, Roshen протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки домінуючого положення на цьому товарному ринку.

"За наявною в АМКУ інформацією, в ході ведення своєї господарської діяльності група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів - кондитерських фабрик", - сказано в повідомленні.

Так, в 2019 році, посиливши ринкову владу в зв'язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу.

При цьому в ході попереднього дослідження АМКУ не виявив об'єктивних причин для підвищення цін цієї групи.

"Такі дії групи Roshen по відношенню до суб'єктів господарювання - конкурентів на ринках кондитерських виробів (в тому числі і Кондитерської корпорації "Рошен"), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними", - констатують в АМКУ.

У зв'язку з цим Комітет розпочав розслідування, збір і аналіз доказів у справі.

Крохмальна кукурудзяна патока (сироп) є одним з основних компонентів в рецептурі кондитерських виробів. Вона використовується при виробництві халви, карамелі, зефіру, цукерок, мармеладу для регулювання консистенції (структури і текстури) кондитерського виробу.

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Економічна правда