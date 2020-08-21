Шевченко: Готовий захищати Нацбанк від зовнішнього впливу

Голова Національного Кирило Шевченко заявив, що готовий захищати незалежність НБУ, а у судовій справі Приватбанку Нацбанк стоятиме виключно на боці інтересів держави.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За словами голови НБУ, без незалежності у прийнятті рішень цю посаду і не варто було б обіймати.

"Якщо ви не готові захищати незалежність та політику центрального банку, ви не повинні займати цю посаду. Я подумав про це, перш ніж прийняти пропозицію і зрозумів, що готовий", - сказав Шевченко.

Також він прокоментував ситуацію з обліковою ставкою, яку у липні Нацбанк після призначення Шевченка залишив незмінною (6%).

"Я не бачив жодного дзвінка від Кабінету міністрів або особисто від президента про те, що ставка повинна бути доведена до певного рівня", - запевнив голова НБУ.

Шевченко додав, що не очікує від інфляції у серпні сюрпризів та припустив, що прогноз щодо стабільних процентних ставок може залишатися незмінним.

За його словами, монетарна політика НБУ залишатиметься послідовною, а планів щодо розгортання програм кількісного пом’якшення немає.

"Співпраця з МВФ - безумовний пріоритет для України. Це також важливий індикатор для інших міжнародних партнерів – ЄС, Світового банку, іноземних інвесторів. Чергові транші МВФ очікуємо вже у цьому році", - підкреслив Шевченко.

Він зазначив, що у судовій справі Приватбанку Національний банк стоятиме виключно на боці інтересів держави.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.