Новини 20 серпня: "схеми" на Укрзалізниці, звільнення керівника митниці, меморандум держави з компанією-пустушкою

Про "схеми" на Укрзалізниці. Служба безпеки задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

Про звільнення керівника митниці. Зміна т.в.о голови Державної митної служби сталася через зволікання реформування відомства, зокрема в сфері переходу відомства до роботи в форматі єдиної юрособи.

Про концесію. 20 серпня в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві.

Про меморандум держави з компанією-пустушкою. ТОВ "Н2" зі статутним капіталом 1 тисяча гривень підписало меморандум із "Укргідроенерго" та "Енергоатомом" щодо співробітництва в будівництві заводу електролізного виробництва водню. Сума інвестицій становитиме 1 мільярд доларів.

Про трансатлантичні перельоти. У Німеччині пропонують створити обмежені повітряні коридори між основними транспортно-пересадковими вузлами в США і Європі в спробі пожвавити ринок трансатлантичних перельотів.

Про змову на будівництві моста. АМКУ відкрив справу за ознаками змови на торгах по будівництву Подільського мосту у Києві на загальну суму близько 100 млн грн.

Ви хочете знати більше?

Відлуння білоруської кризи: чи загрожує Україні дефіцит нафтопродуктів

На білоруських нафтопереробників припадає 40% українського ринку бензину і близько 25% – ринку дизпального. Що буде, якщо заводи зупиняться? Чи є в України план "Б"?