Новини 20 серпня: "схеми" на Укрзалізниці, звільнення керівника митниці, меморандум держави з компанією-пустушкою
Про "схеми" на Укрзалізниці. Служба безпеки задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".
Про звільнення керівника митниці. Зміна т.в.о голови Державної митної служби сталася через зволікання реформування відомства, зокрема в сфері переходу відомства до роботи в форматі єдиної юрособи.
Про концесію. 20 серпня в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві.
Про меморандум держави з компанією-пустушкою. ТОВ "Н2" зі статутним капіталом 1 тисяча гривень підписало меморандум із "Укргідроенерго" та "Енергоатомом" щодо співробітництва в будівництві заводу електролізного виробництва водню. Сума інвестицій становитиме 1 мільярд доларів.
Про трансатлантичні перельоти. У Німеччині пропонують створити обмежені повітряні коридори між основними транспортно-пересадковими вузлами в США і Європі в спробі пожвавити ринок трансатлантичних перельотів.
Про змову на будівництві моста. АМКУ відкрив справу за ознаками змови на торгах по будівництву Подільського мосту у Києві на загальну суму близько 100 млн грн.
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