Компанія із статутним капіталом в 1 тисячу підписала меморандуми з державою на 1 мільярд доларів

ТОВ "Н2" підписало меморандум із "Укргідроенерго" та "Енергоатомом" щодо співробітництва в будівництві заводу електролізного виробництва водню, а також створення обчислювального дата-центру. Сума інвестицій складе 1 мільярд доларів.

Про це повідомляють пресслужби держкомпаній.

Меморандум щодо будівництва заводу підписали в. о. генерального директора Укргідроенерго Богдан Сухецький та директор ТОВ "Н2" Андрій Жовнер.

Очікується, що реалізація цього проєкту дозволить залучити інвестиції, обсягом близько 300 млн. євро та створити нові робочі місця. Співробітництво передбачає будівництво виробничих потужностей з постійним споживанням електроенергії.

Ще один меморандум, "Н2" із "Енергоатомом" - декларує створення поблизу Запорізької АЕС обчислювального дата-центру - одного з найбільших у Європі.

Обсяг запланованих інвестицій має сягати 700 млн доларів.

За даними порталу ring.org.ua Андрій Жовнер є керівником чотирьох компаній, в назві яких є позначення Н2 — ТОВ Н2, ТОВ Н2 АТОМ, ТОВ Н2 ГІДРО і ТОВ Н2 УКРАЇНИ, пише НВ.

Розмір статутного капіталу кожної з компаній — 1000 гривень. За даними системи YouControl, кінцевим бенефіціаром ТОВ Н2 є Вадим Чижиковський.

Повний тезка Вадима Чижиковського в травні 2020 року подавав декларацію на службу за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ. У цій декларації він вказував, що є кінцевим бенефіціаром компанії Азовенергомаш, якою керує Андрій Жовнер.

За даними видання Наші Гроші.Запоріжжя Жовнер працював з 2000 року в органах прокуратури і був відомий як начальник відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави Запорізької обласної прокуратури.

У вересні 2010 року його перевели із запорізької прокуратури на посаду заступника начальника управління по нагляду за дотриманням законів про права і свободи та захисту інтересів держави Генеральної прокуратури України.

У ГПУ він працював до липня 2014 року, після чого зайняв посаду начальника Управління моніторингу корупціогенних чинників Секретаріату Кабінету Міністрів України. З останнього місця роботи Андрій Жовнер був люструваний, але оскаржив своє звільнення в суді.