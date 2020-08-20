У Німеччині придумали, як відновити трансатлантичні авіаперельоти

Федеральна асоціація повітряного транспорту Німеччини (BDL), що представляє інтереси авіакомпаній і операторів аеропортів країни, пропонує створити обмежені повітряні коридори між основними транспортно-пересадковими вузлами в США і Європі в спробі пожвавити ринок трансатлантичних перельотів.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Bloomberg.

В ході онлайн-заходу для ЗМІ, що відбувся в середу, керівництво BDL повідомило, що пілотні проекти з'єднають аеропорти в Чикаго, Бостоні, Лос-Анджелесі і прилеглому до Нью-Йорку місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі, з Франкфуртом-на-Майні і Мюнхеном в Німеччині, а також з іншими великими європейськими міжконтинентальними транспортно-пересадковими вузлами.

Дана ініціатива, яка вимагатиме від пасажирів надавати перед польотом негативний тест на COVID-19, спрямована на те, щоб повернути до життя ринок трансатлантичних авіаперевезень, який приносить найбільший дохід галузі, і допомогти великим європейським авіаперевізникам, таким як Deutsche Lufthansa AG і IAG SA, відновитися після пандемії, відзначає агентство.

За словами керівників BDL Маттіаса фон Рандова і Пітера Гербера, тестування на коронавірусну інфекцію вже проводиться в Бостоні і двох німецьких аеропортах, і воно може бути в короткі терміни запущено і в інших місцях.

Lufthansa, IAG і Air France-KLM мають комерційні партнерські відносини з найбільшими авіакомпаніями США. Однак для реалізації запропонованого BDL плану влади країн повинні погодити питання про те, який вид тестування буде прийнятий.

Минулого місяця чотири найбільших авіаперевізника в США і Європі - Lufthansa, United Airlines Holdings Inc., IAG і American Airlines Group Inc. - звернулися до віце-президента США Майка Пенса і члена Єврокомісії з питань внутрішніх справ Ілве Йоханссона з проханням укласти міжнародну угоду про тестування на коронавірус, щоб відновити трансатлантичні рейси.