СБУ викрила багатомільйонну схему під час закупівель для УЗ, тривають обшуки

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці", у службових приміщеннях УЗ та офісах комерційних структур проводять обшуки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними досудового слідства, схему організував менеджмент філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності.

"Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму грошей.

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур.

"У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії", - додали в СБУ.

Економічна правда