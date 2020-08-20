АМКУ відкрив нову справу за ознаками тендерної змови на будівництві Подільського мосту

Адмінколегія Північного міжобласного територіального відділення АМКУ відкрила справу за ознаками змови на торгах по будівництву Подільського мосту у Києві на загальну суму близько 100 млн грн.
Про це повідомив у Facebook голова відділення Олексій Хмельницький.
"Адмінколегією Північного міжобласного тервідділення АМКУ відкрито справу за ознаками змови на торгах по будівництву "Подільського мосту" на загальну суму близько 100 млн грн.
Зокрема, спеціалісти відділення звернули увагу на процедури державних закупівель по виконанню проєктних робіт та будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві , зокрема під час участі ТОВ "ФОРМА" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" у 5 закупівлях, які проводились КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", - написав він.
Хмельницький зазначив, що відділення АМКУ, зокрема, встановило низку обставин:
- подання своєї пропозиції для участі у процедурі закупівлі однією компанією з ІР-адреси, яка належить "супернику", спільне використання ІР-адрес для звітності до органів ДПС;
- спільне використання ІР-адрес для керування рахунками,
- не зниження учасниками своїх цінових пропозицій під час участі у окремих процедурах,
- одночасне перебування однієї фізичної особи у трудових відносинах з учасниками, подання учасниками тендерних пропозицій в один день, синхронність дій учасників під час отримання банківських гарантій.
"Тобто типовий набір дій, які можуть свідчити про небажання чесно конкурувати та обмін інформацією між зазначеними компаніями. Звісно, плануємо звернутись за допомогою в розслідуванні і до правоохоронних органів", - додав Хмельницький.
Він нагадав, що навесні цього року в АМКУ вже було відкрито справу за ознаками антиконкурентної змови при проведенні тендерних процедур між генпідрядником будівництва мосту компанії "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "ФОРМА" на загальну суму більше 4 млрд. Наразі триває збір доказів.
Нагадаємо:
Подільский міст — мостовий перехід, що споруджується в Києві через річку Дніпро та має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Розпочате 1993 року (фактично 2003) будівництво мостового переходу неодноразово зупинялося через брак фінансування, відповідно дата відкриття багаторазово відкладалася.
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Економічна правда