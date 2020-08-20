АМКУ відкрив нову справу за ознаками тендерної змови на будівництві Подільського мосту

Адмінколегія Північного міжобласного територіального відділення АМКУ відкрила справу за ознаками змови на торгах по будівництву Подільського мосту у Києві на загальну суму близько 100 млн грн.

Про це повідомив у Facebook голова відділення Олексій Хмельницький.

"Адмінколегією Північного міжобласного тервідділення АМКУ відкрито справу за ознаками змови на торгах по будівництву "Подільського мосту" на загальну суму близько 100 млн грн.

Зокрема, спеціалісти відділення звернули увагу на процедури державних закупівель по виконанню проєктних робіт та будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві , зокрема під час участі ТОВ "ФОРМА" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" у 5 закупівлях, які проводились КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", - написав він.

Хмельницький зазначив, що відділення АМКУ, зокрема, встановило низку обставин: