Група "ОККО" оформлює покупку нафтоперевалки Курченко

"Концерн Галнафтогаз" (група "ОККО") очікує на дозвіл від Антимонопольного комітету на придбання ТОВ "Нафта-Трансшипмент" (раніше ТОВ "Варуна-Вест), що у грудні придбало Херсонський нафтоперевалочний комплекс олігарха Курченка.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У комітеті зазначають, що у результаті концентрації можливе посилення влади групи "ОККО" на ринках зберігання, оптової, роздрібної торгівлі бензинами та дизельним паливом. Водночас транзакція може створювати бар’єри для входу на зазначені ринки інших суб’єктів господарювання.

Отже, наявна в матеріалах заяви інформація дає підстави вважати, що зазначена концентрація може, за певних умов, призвести до суттєвого обмеження конкуренції на ринках високооктанових бензинів та дизельного палива.

Нагадуємо:

У грудні 2019-го власником Херсонського нафтоперевалочного комплексу стало ТОВ "Варуна-Вест" з орбіти власника АТ "Концерн Галнафтогаз" (бренд "Окко") Віталія Антонова.

2 грудня переможець аукціону з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу заплатив 200 млн гривень і торги офіційно визнали такими, що відбулися.

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

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