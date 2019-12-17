Херсонську нафтоперевалку купили спонсори Зеленського з оточення Антонова — ЗМІ

Власником Херсонського нафтоперевалочного комплексу стало ТОВ "Варуна-Вест" з орбіти власника АТ "Концерн Галнафтогаз" (бренд "Окко") Віталія Антонова.

Про це пишуть Наші Гроші з посиланням на видання "Олігарх"

Офіційно власником майже 100% "Варуна-Вест" є пайовий венчурний інвестфонд "Вест Фінанс", яким керує львівське ТОВ "Компанія з управління активами "Актив". Бенефіціарами "Варуна-Вест" вказані Іван Коцьо, Богдан Куспісь, Анатолій Гурський та Ігор Таранський.

Вони були крупними донорами виборчої кампанії Володимира Зеленського, перерахувавши через ТОВ "Агроче Плюс" і "Інтеренерготрейд" до його виборчого фонду 6 млн грн.

В річному звіті за 2018 рік "Галнафтогаз" вказав, що ще в 2015 придбав частку в "Варуна-Вест". А власник "Галнафтогазу" Віталій Антонов був бенефіціаром фірми через ТОВ "Окко-рітейл" до середини червня 2019 року.

"Варуна-Вест" зареєстроване у Львові на вул. Богданівській 15-А. В цій будівлі прописні компанії, які прямо або опосередковано належать Антонову. Мова йде про ПП "Автотранском", ТОВ "Град", ТОВ "Піонер Девелопмент", ТОВ "Палта" та ПП "Львівнафтопродукт".

Саме після виходу "Окко-рітейл" власником покупця херсонської перевалки стала "КУА "Актив", яка обмінювалася бізнес-активами зі структурами Антонова.

Також КУА через венчурний інвестфонд володіє крупними пакетами акцій Львівського хлібокомбінату (42%) та Львівського хлібзаводу (25%). Обидва ці підприємства входять в "Концерн Хлібпром", який контролює Антонов.

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Нагадаємо:

2 грудня переможець аукціону з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу заплатив 200 млн гривень і торги офіційно визнали такими, що відбулися.

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".: