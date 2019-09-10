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Херсонську нафтоперевалку продають за 200 мільйонів

Вівторок, 10 вересня 2019, 09:55

Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень. 

Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

На аукціон виставлено майновий комплекс загальною площею 5471,5 кв.м. Стартова ціна лоту за оцінкою незалежного суб’єкту оціночної діяльності на замовлення державного виконавця -  201,482 млн грн. 

Дата проведення торгів - 9 жовтня 2019 року.

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Нагадуємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Економічна правда

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