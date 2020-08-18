Новини 18 серпня: кредит від Cargill, зняття готівки через каси супермаркетів, підробка постанови уряду

Про рефінансування банків. НБУ провів тендер з підтримки ліквідності банків за результатами якого 14 банків отримали 4,84 мільярда гривень рефінансування.

Про кредит від Cargill. Кабмін ухвалив постанову про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2020 році шляхом залучення кредитів від команії Cargill Financial Services International. Загальна сума кредитів - 250 млн євро.

Про мільярдера Маска. Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став четвертою найбагатшою людиною у світі із статками у 84,8 мільярда доларів.

Про зняття готівки через каси супермаркетів. За два тижні серпня після запуску Приватбанком послуги "Готівка на касі" на касах національних торгових мереж українці зняли через торгові POS-термінали 3,9 млн грн готівки.

Про підробку постанови уряду. Міністерство енергетики під час доопрацювання постанови уряду щодо дозволу "Енергоатому" продавати електроенергію за двосторонніми договорами додало пункт, який змінює суть постанови і грає на руку конкурентам.

Ви хочете знати більше?

Ринок праці в містах: у кого ковід і карантин не забере роботу та гроші

Хто з більшою ймовірністю збереже роботу, працюватиме вдома та відчуватиме себе більш фінансово захищеним під час карантину?