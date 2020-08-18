Кабмін залучить 250 мільйонів євро кредитів від Cargill

Кабмін 17 серпня ухвалив постанову про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2020 році шляхом залучення кредитів від команії Cargill Financial Services International, Inc.

Про це повідомляється на "Урядовому порталі".

Зазначається, що кредити залучаються "з метою виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Також Кабмін затвердив основні умови запозичень та доручив Мінфіну передбачати під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування зовнішніх запозичень.

Підкреслюється, що загальна сума кредитів - 250 млн євро.

На суму кредитів нараховується процентний дохід за ставкою 5,95% річних з терміном погашення через 3 роки після дати отримання коштів. Крім цього - процентний дохід за ставкою 6,85% з терміном погашення через 5 років.

Процентний дохід виплачуватиметься щокварталу.

Нагадаємо:

У 2019 році Україна залучила 250 млн євро від Cargill.

Економічна правда