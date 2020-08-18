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За 2 тижні українці зняли майже 4 мільйони готівки в магазинах через Приватбанк

Вівторок, 18 серпня 2020, 11:47
 

За два тижні серпня після запуску Приватбанком послуги "Готівка на касі" на касах національних торгових мереж українці зняли через торгові POS-термінали 3,9 млн грн готівки.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За словами керівника напрямку по роботі з торговельними підприємствами Приватбанку Євгена Васильцова, кількість користувачів нового сервісу за 14 днів досягло 15 тисяч. 

У середньому українці на касах торгових точок отримують готівкою 280 грн, при цьому середній чек покупки у користувачів цієї послуги становить 85 грн.

"Для того щоб зняти готівку на касі магазину, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку.

Максимальна сума видачі готівки за одну транзакцію - 500 грн, незалежно від вартості покупки. Після підтвердження операції введенням PIN-коду банківської картки касир видасть чеки з деталями покупки товару і видачі готівки", - пояснили у банку.

Нагадаємо:

Приватбанк у партнерстві з Mastercard з 1 серпня розширив можливості послуги "Готівка на касі" - отримання грошей з банківських карток на касах торгових точок.

Економічна правда

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Приватбанк гроші

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