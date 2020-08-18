Маск став четвертим у списку найбагатших людей - Bloomberg

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став четвертою найбагатшою людиною у світі із статками у 84,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Напередодні, 17 серпня, акції Tesla виросли на 11%, тим самим збільшивши статки Маска на 7,8 млрд дол.

Статки Маска за останній рік виросли на 57,2 млрд доларів, це другий за розміром "ривок" після засновника Amazon Джефа Безоса, який за рік заробив 73 млд та посідає перше місце у списку найбагатших із загальними статками у 188 млрд дол.

Слідом за ним у рейтингу найзаможніших людей розташувався один із засновників Microsoft Білл Гейтс (121 млрд дол), наступний - голова Facebook Марк Цукерберг (99 млрд дол).

На п'ятому місці тепер знаходиться гендиректор групи компаній LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ( 84,6 млрд дол), якого і випередив Маск.

Нагадуємо:

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що "монополії це неправильно" та "час розділити "Amazon".