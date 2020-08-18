Нацбанк рефінансував 14 банків на 4,8 мільярда, більше половини отримав "Укрексімбанк"

14 серпня провів тендер з підтримки ліквідності банків за результатами якого 14 банків отримали 4,84 мільярда гривень рефінансування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк задовольнив заявки 3-х банків, терміном у 84 дні на суму 90,6 млн грн під 6% річних

А також ще 11 банків, терміном до 1820 днів на суму 4,75 млрд грн під 6% річних.

Найбільше отримав державний "Укрексімбанк" - 2,89 млрд грн.

Також рефінансування отримали: Радабанк (100 млн грн), Банк Український капітал (56 млн грн), КІБ (75 млн грн), Місто Банк (28,6 млн грн), Крісталбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МІБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Січ (14 млн грн), Український банк реконструкції та розвитку (50 млн грн) і Банк Авангард (190 млн грн).

Економічна правда