Міненергетики підробило постанову уряду щодо "Енергоатому" на користь конкурентів на ринку - депутат

Міністерство енергетики під час доопрацювання постанови уряду щодо дозволу "Енергоатому" продавати електроенергію за двосторонніми договорами додало пункт, який змінює суть постанови і грає на руку конкурентам.

Про це у листі президенту Володимиру Зеленському повідомив нардеп "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

"5 серпня т.в.о. міністра енергетики Буславець на засіданні уряду .. виступила з ініціативою прийняти постанову з 3- денним доопрацюванням. … 12 серпня на сайті КМУ був оприлюднений текст вже прийнятої і доопрацьованої постанови. Цей текст кардинально відрізняється від проекту, що був оприлюднений 4 серпня", - пише депутат.

Нагорняк зазначає, що у доопрацьованій редакції додався пункт № 9 з новою формулою, за якою "НАЕК "Енергоатом" буде змушений виходити на вільний ринок електроенергії із пропозицією ціни, що значно вища ніж середня по ринку, а отже не зможе реалізувати цю продукцію.

Також нардеп зазначає, що цей пункт не погоджували органи влади та Секретаріат Енергетичного співтовариства.

"Розроблено, погоджено … проголосовано урядом один проект положення, але для набрання чинності пропонується інший проект Положення, практично протилежний за суттю. Це не що інше як службове підроблення нормативно-правового акта", - пише Нагорняк.

За його словами шукати "замовників службового підроблення" треба серед інших учасників ринку, для яких вигідно виведення з вільного ринку електричної енергії "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго"

Енергоатом депутат Нагорняк (PDF)

Енергоатом депутат Нагорняк (Text) ​

Нагадуємо:

5 серпня Кабмін вніс змни у механізм спецобов'язків на учасників ринку електричної енергії - постановою передбачається, що "Енергоатом" буде продавати електроенергію в обсягах, необхідних для потреб населення на території ОЕС України, за ціною 10 грн за МВт, а інший обсяг - на різних сегментах ринку на ринкових умовах.

В "Енергоатомі" не погоджуються з остаточним варіантом постанови Кабміну від 5 серпня про перехідну модель спецзобов'язань (ПСО) на ринку електроенергії, заявляючи, що там з'явився дискримінаційний пункт, якого не було в проєкті постанови.

"Ми дуже чекали це ПСО, але воно вийшло трохи не в тій редакції, над якою ми працювали. З'явилася формула ціноутворення, яка фактично означає, що "Енергоатом" і "Укргідроенерго" повинні продавати електроенергію на ринку не нижче подвійної собівартості", - повідомили в "Енергоатомі".

Економічна правда