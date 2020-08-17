Новини 17 серпня: транш від МВФ, валютна іпотека, турецькі мита на українські товари

Про транш від МВФ. Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Про валютну іпотеку. Президент Володимир Зеленський ветував та надав свої пропозиції до закону, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, у тому числі іпотечними.

Про готель "Дніпро". До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов про визнання протиправним та скасування результатів аукціону з продажу київського готелю "Дніпро".

Про турецькі мита на українські товари. Вступає в силу указ президента Туреччини, яким запроваджується додатковий митний збір для 115 товарів, в тому числі з України.

Про приватизацію держбанків. Нацбанк працює над подальшим зниженням частки держави в банках і над входженням ЄБРР у капітал державного Ощадбанку, ближче всіх до часткової приватизації - "Укргазбанк".

Ви хочете знати більше?

Закон про азартні ігри набув чинності: що далі

Президент підписав закон про гральний бізнес, а НАЗК заявляє, що документ містить значні корупційні ризики. Що він передбачає та з якими складнощами може зіткнутися ринок?