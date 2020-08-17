Туреччина вводить додаткові мита на українські товари: бізнес просить владу втрутитися 

20 серпня вступає в силу указ президента Туреччини, яким запроваджується додатковий митний збір для 115 товарів, в тому числі для кондитерської продукції. Український бізнес просить владу втрутитися.

Про це заявляє Європейська бізнес асоціація.

Відповідно до цього указу, з кондитерської продукції, що імпортується до Туреччини, буде стягуватись додаткове мито у розмірі від 15% до 20%, за виключенням продукції з ЄС та країн, з якими у Туреччини підписані Угоди про вільну торгівлю.

Зокрема, для української цукристої та шоколадної кондитерської продукції додаткове мито складе 20%, для борошняної – 15%.

У ЄБА наголошують, що доступ до ринку Туреччини для українських виробників кондитерської продукції і так значно ускладнений у зв’язку із застосуванням Туреччиною високих ставок ввізного мита та додаткового тарифу на сільськогосподарську складову (всього збори складають близько 35-45% на кондитерські вироби).

"При цьому на український ринок турецька продукція потрапляє на значно кращих умовах. Рівень ставок ввізного мита для імпортних турецьких кондитерських виробів складає від 5 до 15%.

Тож рішення турецької влади підвищити митні ставки значно погіршує і без того нерівні для України умови доступу на турецький ринок та створює неконкурентне середовище для українських виробників", - йдеться у заяві.

Бізнес-спільнота вважає, що впровадження додаткових мит турецькою стороною зробить економічно недоцільним та, фактично, повністю заблокує український кондитерський експорт до Туреччини.

У зв’язку з цим, Європейська Бізнес Асоціація закликає відповідальні органи України вжити негайних заходів для недопущення підняття митних зборів Турецькою Республікою на українську кондитерську продукцію.



