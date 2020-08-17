Шевченко розповів, який із держбанків ближче всіх до часткової приватизації
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк працює над подальшим зниженням частки держави в банках і над входженням ЄБРР у капітал державного Ощадбанку, ближче всіх до часткової приватизації - "Укргазбанк".
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Ми продовжуємо роботу - в меморандумі з МВФ є зобов'язання України щодо виконання умов для входження ЄБРР в капітал "Ощадбанку". Але там потрібно ще багато роботи. Для того щоб ця робота переросла в практичну площину, банк повинен отримати голову правління.
В "Укрексімбанку" сформована хороша команда і на рівні наглядової ради, і на рівні правління", - розповів Шевченко.
"Зараз буде доопрацьовуватися стратегія розвитку держбанків, але в цілому вона залишається як і раніше – ми будемо підтримувати подальшу приватизацію держбанків. 60% частки держави на ринку не є нормальним. Ця частка – наслідок кризи, але для нашої банківської системи вона надто велика", - додав він.
За словами голови НБУ, розвиток і продовження реформи корпоративного управління дорівнює якісній структурі активів і прибутковості державних банків.
"Це дуже важливий елемент на шляху до подальшої приватизації. Без прозорої системи управління інвестори не приходять", - зазначив Шевченко.
"Сьогодні, як і раніше, ближче всіх до часткової приватизації "Укргазбанк" в угоді з IFC", - підкреслив він. До приходу в НБУ Кирило Шевченко очолював Укргазбанк.
Нагадуємо:
Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.
У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.
Читайте також: Що буде з державними банками. Нова стратегія Кабміну
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua