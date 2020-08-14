Новини 14 серпня: початок рецесії, підвищення "мінімалки", нова платіжна система від Facebook

Про початок рецесії. Падіння валового внутрішнього продукту у другому кварталі 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року. У першому кварталі падіння становило 1,3%.

Про торгівлю товарами. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-червні 2020 року скоротилося на 66,1% в порівнянні з січнем-червнем 2019 року - з 3,767 мільярда доларів до 1,277 мільярда доларів.

Про підвищення "мінімалки". Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Про інвестиції Ярославського в авіазавод. Харківський бізнесмен, власник та президент DCH Олександр Ярославський заявив про готовність залучити 1 млрд доларів інвестицій на відновлення Харківського авіазаводу.

Про нову платіжну систему від Facebook. Платіжний сервіс Facebook Pay став доступним користувачам з України - він дозволяє українським користувачам робити пожертвування та купувати віртуальну валюту соцмережі.

Ви хочете знати більше?

Епоха "глибоких" підробок: що таке deepfake та як від нього захиститися

Штучний інтелект допомагає людям створювати надзвичайно якісні підробки відео і аудіозаписів, які відкривають широкі можливості для зловживань. Як це може змінити світ.