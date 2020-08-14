В Україні стала доступною платіжна система Facebook Pay

Платіжний сервіс Facebook Pay став доступним користувачам з України - він дозволяє українським користувачам робити пожертвування та купувати віртуальну валюту соцмережі.

Про це повідомляє Liga.Tech.

Зазначається, що редактору видання вдалося прив'язати до сервісу банківську карту Mastercard та перерахувати гроші на збір пожертвувань через Facebook.

"Платіж пройшов в доларах за курсом банку. Сервіс також підтримує платіжні системи Visa і PayPal", - йдеться у повідомленні.

Зараз через Facebook Pay можна зробити пожертвування через вбудований механізм збору грошей та купити віртуальну валюту Facebook Stars, за допомогою якої можна буде підтримати блогерів.

Поки Facebook Pay доступний лише в десктопній версії.

Нагадаємо:

У листопаді 2019 року компанія Facebook презентувала Facebook Pay - єдину систему онлайн-платежів для Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp.

Зазначається, що за допомогою Facebook Pay користувачі зможуть переводити гроші друзям, оплачувати товари в розділі Marketplace і квитки на заходи, збирати і робити пожертвування та здійснювати покупки всередині вбудованих додатків.

Поки невідомо, які саме опції платежів і коли стануть доступні українським користувачам Instagram, Messenger та WhatsApp.