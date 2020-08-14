ВВП України у другому кварталі обвалився на 11,4% – Держстат
Падіння валового внутрішнього продукту у другому кварталі 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року. У першому кварталі падіння становило 1,3%.
Попередні дані опублікувала Державна служба статистики.
З урахуванням сезонного фактора до першого кварталу 2020 року ВВП у другому кварталі знизився на 9,9%.
Оцінка зниження ВВП в першому кварталі була покращена Держстатом з 1,5% до 1,3%.
Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінило падіння ВВП України в другому кварталі в 11%. Аналогічну оцінку представив Національний банк.
НБУ очікує падіння в третьому кварталі на 7,4%, в четвертому кварталі - на 3,8%. За прогнозом, зниження ВВП за підсумками 2020 року становитиме 6%.
Уряд прогнозує річне зниження економіки в 4,8%.
Економічна правда
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