ВВП України у другому кварталі обвалився на 11,4% – Держстат

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Падіння валового внутрішнього продукту у другому кварталі 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року. У першому кварталі падіння становило 1,3%.

Попередні дані опублікувала Державна служба статистики.

З урахуванням сезонного фактора до першого кварталу 2020 року ВВП у другому кварталі знизився на 9,9%.

Оцінка зниження ВВП в першому кварталі була покращена Держстатом з 1,5% до 1,3%.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінило падіння ВВП України в другому кварталі в 11%. Аналогічну оцінку представив Національний банк.

НБУ очікує падіння в третьому кварталі на 7,4%, в четвертому кварталі - на 3,8%. За прогнозом, зниження ВВП за підсумками 2020 року становитиме 6%.

Уряд прогнозує річне зниження економіки в 4,8%.

Економічна правда