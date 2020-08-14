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Ярославський готовий залучити 1 мільярд доларів інвестицій у Харківський авіазавод

П'ятниця, 14 серпня 2020, 12:32
 

Харківський бізнесмен, власник та президент DCH Олександр Ярославський заявив про готовність залучити 1 млрд доларів інвестицій на відновлення Харківського авіазаводу (ДП "Харківське авіаційне виробниче підприємство").

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті DCH.

"Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити 1 млрд доларів на відновлення ХАЗ. Із цієї суми 100 млн доларів будуть спрямовані на виплату боргів; 500 млн доларів – на добудування літаків, виробництво яких уже розпочато, а також закладення нових; 400 млн доларів – на програми розвитку", - зазначив Ярославський.

За його словами, неважливо, буде це приватизація чи державно-приватне партнерство.

"Важливо не згаяти час. Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції та має намір докласти всіх зусиль, щоб урятувати ХАЗ для Харкова й України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розглядає варіант передачі в концесію Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Загалом боргові зобов'язання підприємства, в тому числі і перед державою, становлять 2 млрд грн. Зарплатні борги - 235 млн грн.

Економічна правда

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Ярославський Харків авіа завод інвестиції

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