Епоха "глибоких" підробок: що таке deepfake та як від нього захиститись

Штучний інтелект допомагає людям створювати надзвичайно якісні підробки відео і аудіозаписів, які відкривають широкі можливості для зловживання. Як це може змінити світ.

Розквіт технології штучного інтелекту призвів до стрімкого поширення в світі відео і аудіо записів підроблених за допомогою ШІ. І чим досконаліше стає ШІ, тим більш переконливо виглядають нові підробки.

Людство вступає в епоху "глибоких" підробок, які називаються deepfake. Цей тренд суттєво вплине на методи ведення політичної боротьби, інформаційної війни, роботи медіа, криміналістів і розважальної галузі.

Якщо ви бачили як Барак Обама називає Дональда Трампа "повним і закінченим придурком", як Марк Цукерберг вихвалявся "повним контролем над викраденими даними мільярдів людей", або як Джон Сноу вибачився за невдалий кінець "Гри престолів", значить вже маєте уявлення як може виглядати deepfake.

Але які ризики несе технологія? Як розпізнати підробку? Хто і як може отримати доступ до технології, і наскільки важко створити deepfake пересічному інтернет-користувачу, і як на цьому заробити?

Deepfake це не лише заміна обличчя на відео

Нове покоління технології маніпуляції відео і аудіо записами отримало назву deepfake. Вона заснована на ШІ і дозволяє значно простіше ніж раніше створювати широкий спектр аудіо-візуальних підробок.

Люди зазвичай думають, що deepfake це лише заміна обличчя на відео. Між тим, її можливості значно ширші, наприклад, технологія дозволяє маніпулювати чиїмось губами і синхронізувати їх з фальшивою чи реальною аудіодоріжкою. Можна здійснювати рух тілом певної людини при тому, що всі рухи будуть згенеровані комп’ютером.

Діпфейк з’явився завдяки використанню так званої генеративно-змагальної нейромережі (GAN). Одна частина алгоритму вчиться на реальних фотографіях певного об'єкта і створює зображення, буквально "змагаючись" з другою частиною алгоритму, поки та не почне плутати копію з оригіналом.

Як зловживають технологією

На даний момент до 95% глибоких підробок створені в сфері порнографії. Обличчя знаменитостей накладають на обличчя порноактрис в відео порнографічного характеру, також накладають образи звичайних людей.

Такі deepfake-відео завантажують на порносайти або обмінюються в приватних повідомленнях. Так компанія Deeptrace на сьогодні знайшла в інтернеті понад 76 тис відеозаписів з ознаками підробки. Жертвами технології стали уже понад 3,1 тис осіб.

Професор права з Бостонського університету Даніель Цітрон каже, що технологія deepfake перш за все використовується проти жінок. Головні мотиви використання технології шахрайство, сатира, розіграші.

Між тим, програмний директор неприбуткової американської організації Witness Сем Грегорі каже, що його співробітники почали знаходити факти використання deepfake, спрямованих на дискредитацію жінок-журналістів і громадських активістів. Їх образи використовують в зображеннях з сексуальним підтекстом.

"Ми також почали чути людей, які використовують дипфейк як виправдання, – розповідає Сем Грегорі. – В невеликій кількості випадків на політичному рівні, де потенційно можно було використати технологію діпфейк, політики в якості зброї захисту використовують фразу "це deepfake", що автоматично відповідає фразі "це фейкові новини".

Це не тільки про відео

Технологія deepfake може створити переконливі, але повністю вигадані фотографії з нуля.

Неіснуюча журналістка Bloomberg "Мейсі Кінслі", яка мала свій профіль у LinkedIn та Twitter, була, ймовірно, фальшивкою. Ще одна підробка LinkedIn, "Кеті Джонс", стверджувала, що працює в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, але вважається фальшивкою, створеною для іноземної шпигунської операції.

Аудіозаписи також можуть бути сфальсифіковані, щоб створити "голосові клони" громадських діячів.

У березні 2019 у Великобританії керівник дочірньої німецької енергетичної компанії заплатив майже 200 тис фунтів стерлінгів на банківський рахунок в Угорщині після того, як зателефонував шахрай, який підробив голос СЕО німецького керівника.

Подібні афери з використанням голосових повідомлень стають все більш популярними в месенджері WhatsApp.

Як заробляють на технології: приклад українського стартапу

Проте технологію deepfake успішно і масово використовують в "мирних" розважальних цілях.

Так на початку 2020 року заснований українцями Романом Могильним, Олесем Петрівим і Ярославом Бойко стартап RefaceAI запустив додаток Doublicat, який дозволяє замінити обличчя в GIF-файлі. А вже влітку стартап удосконалив технологію так, що обличчя стало можно міняти в звичайних відеофайлах. Додаток був перейменований на REFACE.

За кілька місяців REFACE став віральним (інтернет-користувачі активно ділилися один з одним посиланням на завантаження додатку) – його завантажили 20 млн разів і він зайняв топові позиції в App Store у більш ніж 100 країнах.

Популярність додатку СЕО RefaceAI Роман Могильний пояснює тим, що сьогодні просто створювати контент в соціальних мережах вже недостатньо.



"Контент повинен бути унікальним, креативним та персоналізованим – від стікерів і масок в соціальних мережах до фільмів та ігор, де головним героєм може бути глядач, – каже Роман Могильний. – І досягнути всього цього допоможе саме наша технологія".



Бізнес-модель стартапу має декілька напрямків:

— підписки та реклама в додатку REFACE та всіх наступних продуктах;

— підписки в Reface Studio (крім REFACE App, компанія працює над розробкою Reface Studio – веб-сервісу із заміни облич для професійних користувачів);

— взаємодія з бізнесами у креативній та індустрії розваг через API - з кіно і відеопродакшенами, розробниками ігор, брендами, рекламними агенціями, медіакомпаніями, тощо. У компанії вже є кейси співпраці з брендом Vivienne Sabo, кліпами та навіть театром в Берліні.

Як створити діпфейк і наскільки це складно

Зараз на світовому ринку існує десятки додатків, за допомогою яких будь-хто може зробити deepfake, найвідоміші - Zao, DeepFaceLab, Deepfakes web β.

Конкурентні переваги додатків схожі на класичний трикутник "ціна-якість-швидкість":

— Швидкість. Одні виконують конверсію за секунди, іншим потрібні годинник.

— Необхідна кількість вихідного матеріалу. Деяким достатньо однієї фотографії.

— Точність підсумкового результату. Звичайно чим більше вихідного матеріалу і довше йде процес аналізу, тим точніше виходить результат.

Тим не менш, сьогодні створення якісних deepfake задача все ж таки нетривіальна для пересічного інтернет-користувача. Т

ак журналіст англомовного видання Ars Technica Тімоті Лі з метою експерименту витратив два тижні і 552 дол для створення власного діпфейка, де обличчя Марка Цукерберга замінено на обличчя актора фільму "Зоряний шлях: наступне покоління" Брента Спайнера.

Якість deepfake виявилась далекою від ідеалу і це при тому, що журналіст витратив два тижні на навчання нейромережі і 552 дол на аренду хмарних обчислювальних потужностей.

"На практиці отримати хороші результати при створенні deepfake нелегко", – робить висновок журналіст.

Сьогодні найбільш якісні deepfake вміють створювати наукові та промислові дослідники, студії візуальних ефектів та порнопродюсери. Одночасно уряди деяких країн можуть взяти цю технологію на озброєння для ведення інформаційної війни, дискредитації неугодних політиків як всередині країни, так і зовні, або, наприклад, для встановлення контакту з цільовими особами.

Ризики і способи захисту

Ризики технології заміни облич – це те, про що говорять ледь не найбільше. Всі звикли до негативної конотації діпфейків, оскільки найвідоміші приклади були використані саме для маніпуляцій.

"Проте зробити подібне відео – це дні, якщо не тижні роботи, і працюють над ними не звичайні користувачі інтернету, а люди зі знанням машинного навчання і відеообробки. Тому ризик технології існує, але весь світ зараз працює над тим, щоб фейки можна було визначити одразу, а у Facebook і Google дуже жорстка політика щодо цього. Виключенням є лише використання технології з метою створення пародійного контенту, що ми, власне, і робимо". – розповідає Роман Могильний.





У випадку українського стартапу, технологія REFACE не надається у відкритому доступі. Вся заміна облич може відбуватися лише на тих відео, які стартап сам надає користувачам.

"Згодом ми запустимо окремий інструмент для ідентифікації deepfake, який працюватиме з нашою технологією, – продовжує співзасновник RefaceAI. –Також ми використовуємо діджитал вотермарку – те, що неможливо просто прибрати з відео і затерти, як звичайний логотип. Своїм прикладом ми хочемо показати, що при створенні синтетичних медіа потрібно створювати і відповідний інструмент ідентифікації".