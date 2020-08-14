Україна різко поліпшила дефіцит торгівлі товарами

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-червні 2020 року скоротилося на 66,1% в порівнянні з січнем-червнем 2019 року - з 3,767 мільярда доларів до 1,277 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Експорт товарів з України за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 6,4%, до 22,913 млрд доларів, імпорт - на 14,3%, до 24,189 млрд доларів.

У червні в порівнянні з травнем 2020 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 7,9% - до 3,53 млрд доларів, імпорту - на 15,4%, до 4,247 млрд доларів.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні 2020 року було негативним і становило 0,717 млрд доларів, в травні також від'ємне сальдо становило 0,433 млрд доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в першому півріччі поточного року становив 0,95 (у січні-червні 2019 року - 0,87).

Економічна правда