Суд призупинив стягнення з тютюнових компаній мільярдного штрафу АМКУ

Госпсуд 13 серпня відхилив клопотання Антимонопольного комітету щодо арешту рахунків на суму штрафу в 6,5 млрд грн з дистрибутора "Тедіс Україна" і чотирьох тютюнових виробників.

Про це заявив керівник відділу по роботі з державними органами "Брітіш Американ Тобакко Україна" Юрій Рилач в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Ми вітаємо це рішення, тому що арешт рахунків міг поставити під загрозу нормальне функціонування великих компаній і негативно позначитися на податкових надходженнях до держбюджету", - зазначив Рилач.

Він нагадав, що раніше Госпсуд Києва відмовив в задоволенні позову "Бритіш Американ Тобакко Україна" щодо скасування штрафу АМКУ.

За його словами, компанія продовжить оскаржувати рішення у другій інстанції і не планує оплачувати штраф.

Також у компанії не виключають подачу в міжнародний арбітраж, ця опція наразі розглядається на рівні штаб-квартири в Лондоні.

Гендиректор "Тедіс Україна" Тарас Корніяченко в коментарі liga.net підтвердив призупинення провадження по стягненню штрафів.

При цьому термін, на який відкладено розгляд спору, він не уточнив.

Нагадаємо:

Госпсуд Києва 13 серпня 2020 року не задовольнив позов JTI Україна щодо штрафу АМКУ за погоджені антиконкурентні дії - компанія виплатить 923 млн грн штрафу для уникнення нарахування пені та оскаржуватиме рішення суду.

Компанія "Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення АМКУ про стягнення штрафу за антиконкурентні дії, при цьому компанія сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн "виключно з метою уникнення нарахування щоденної пені з прострочення оплати штрафу".

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".