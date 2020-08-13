Новини 13 серпня: курс гривні, "Південмаш", "Укрзалізниця"

Про курс гривні. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для досягнення курсу 30 гривень за долар та інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямку.

Про "Південмаш". Чеський концерн Witkowitz, який спеціалізується на виготовленні машинобудівного обладнання, планує інвестувати в український "Південмаш" мінімально 50 млн євро для створення на його базі нових виробничих потужностей.

Про "Укрзалізницю". Кабмін на наступному тижні у середу (19 серпня) планує розглянути кандидатуру на посаду голови правління "Укрзалізниці". За даними ЕП, на розгляд Кабміну подадуть кандидатуру Володимира Жмака.

Про Приватбанк і суддю Вовка. Приватбанк 12 серпня звернувся в НАБУ із заявою про вчинення суддею Сергієм Вовком кримінального правопорушення - банк стверджує, що визначення судді у справі офшорних компаній Суркісів здійснювалося з порушенням встановленого порядку.

Про ціни на продукти. Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в липні 2020 року.

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