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Кабмін планує наступного тижня розглянути кандидатуру на голову УЗ

Четвер, 13 серпня 2020, 14:44
 

Кабмін на наступному тижні у середу (19 серпня) планує розглянути кандидатуру на посаду голови правління "Укрзалізниці".

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час візиту на авіаційний завод у Харкові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо отримати сьогодні напрями від наглядової ради "Укрзалізниці" з рекомендацією переможця в результаті відбору й на наступному засіданні уряду в середу, сподіваюся, вже зможемо розглянути кандидатуру. І буде новий керівник", - розповів міністр.

За даними ЕП, на розгляд Кабміну подадуть кандидатуру Володимира Жмака.

Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

Нагадаємо:

У квітні наглядова рада "Укрзалізниці" продовжила процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.

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Кабмін Укрзалізниця

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