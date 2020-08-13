Голова Мінфіну: Не бачу передумов для курсу 30 гривень за долар

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для досягнення курсу 30 гривень за долар та інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямку.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

За його словами, з огляду на карантин, обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, а експорт впав на 6%.

"Це фактично вирівняло платіжний баланс держави. Відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - зазначив міністр.

"Країні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність. Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокової ситуації на ринку", - додав він.

Марченко вважає, що інфляція понад 10% є неадекватним показником.

"Потрібно знаходити баланс між бажаннями стимулювати зростання ВВП за рахунок інфляційної складової та запуском кредитування економіки за низькими ставками", - сказав голова Мінфіну.

"Після досягнення у травні пікового значення знижуються темпи падіння промислового виробництва. Липень повинен продемонструвати висхідні показники.

Потреба в продовольстві і ціни на нього в світі збереглися на колишньому рівні. Ціни на метал відновлюються через зростання попиту з боку Китаю. Є підстави сподіватися, що Україна спокійно пройде критичну фазу", - додав він.

Нагадаємо:

Емісія гривні у необхідних розмірах є предметом щоденної роботи НБУ, ніякий діалог про окрему емісію не ведеться, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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