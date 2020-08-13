Голова Мінфіну: Не бачу передумов для курсу 30 гривень за долар
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для досягнення курсу 30 гривень за долар та інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямку.
Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".
За його словами, з огляду на карантин, обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, а експорт впав на 6%.
"Це фактично вирівняло платіжний баланс держави. Відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - зазначив міністр.
"Країні потрібен курс гривні, що забезпечує макроекономічну стабільність. Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокової ситуації на ринку", - додав він.
Марченко вважає, що інфляція понад 10% є неадекватним показником.
"Потрібно знаходити баланс між бажаннями стимулювати зростання ВВП за рахунок інфляційної складової та запуском кредитування економіки за низькими ставками", - сказав голова Мінфіну.
"Після досягнення у травні пікового значення знижуються темпи падіння промислового виробництва. Липень повинен продемонструвати висхідні показники.
Потреба в продовольстві і ціни на нього в світі збереглися на колишньому рівні. Ціни на метал відновлюються через зростання попиту з боку Китаю. Є підстави сподіватися, що Україна спокійно пройде критичну фазу", - додав він.
Нагадаємо:
Емісія гривні у необхідних розмірах є предметом щоденної роботи НБУ, ніякий діалог про окрему емісію не ведеться, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
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