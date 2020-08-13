Справа офшорних компаній Суркісів: Приватбанк звернувся до НАБУ щодо судді Вовка

Приватбанк 12 серпня звернувся в НАБУ із заявою про вчинення суддею Сергієм Вовком кримінального правопорушення - банк стверджує, що визначення судді у справі офшорних компаній Суркісів здійснювалося з порушенням встановленого порядку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"12 серпня 2020 року Приватбанк звернувся до Національного антикорупційного бюро України із заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно судді Печерського районного суду м. Києва Вовка С.В.

У поданій заяві банк стверджує, що визначення судді для розгляду заяви у справі № 757/7499/17 за позовом 6 компаній-нерезидентів, пов'язаних із родиною Суркісів, здійснювалося з порушенням встановленого порядку визначення судді", - йдеться у повідомленні.

У заяві банку, зокрема, зазначається, що суддя Сергій Вовк в порушення вимог законодавства, зловживаючи службовим становищем, прийняв до розгляду заяви позивачів.

"У банку вважають, що зазначені дії грубо порушують право на повноважний суд, ставлять під сумнів справедливість та незалежність суду та підривають авторитет і престиж судової влади в суспільстві.

У діях судді Печерського районного суду м. Києва Вовка С.В. вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, а саме: зловживання владою та втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду", - додали в банку.

Нагадаємо:

10 серпня Приватбанк звернувся до Печерського райсуду Києва із заявою про відвід судді Сергія Вовка від розгляду справи за позовом 6 компаній-нерезидентів, пов'язаних із родиною Суркісів, про зобов'язання банку повернути 350 млн доларів.

Печерський районний суд Києва за підсумками засідання 6 серпня переніс на 14 серпня розгляд позову офшорних компаній братів Суркісів щодо порядку виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання Приватбанку обслуговувати їхні депозити, розміщені у 2012-2014 рр. на рахунках кіпрської філії фінустанови.

Як повідомлялося, 15 квітня 2020 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі постанову судді Печерського райсуду Підпалого, якою він зобов'язав ПриватБанк компенсувати офшорним компаніям Суркісів кошти, розміщені ними у 2012-2014 роках на рахунках кіпрської філії фінустанови, і відсотки, які мали нараховуватися за умовами депозитних договорів, - загалом понад $250 млн.



Як повідомлялося з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську, 28 квітня 2020 року відразу шість британських компаній-стягувачів окремо звернулися із заявою про примусове виконання відповідного рішення, а 29 квітня ДВС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржнику.



За словами прес-служби ПриватБанку, станом на початок червня держвиконавець наклала на банк два штрафи розміром приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $250 млн і передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.



Крім того, повідомлялося, що прокуратура Києва викликала на допит членів правління ПриватБанку за фактом невиконання відповідного рішення суду.



Наприкінці 2016 року під час націоналізації банку грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів та їхніми компаніями на депозитних рахунках ПриватБанку та його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркісів було визнано пов'язаними з ПриватБанком особами.

Економічна правда