Чеський концерн планує інвестувати у "Південмаш" мінімум 50 мільйонів євро

Чеський концерн Witkowitz, який спеціалізується на виготовленні машинобудівного обладнання, планує інвестувати в український "Південмаш" мінімально 50 млн євро для створення на його базі нових виробничих потужностей.

Про це повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

"Основним завданням співробітництва є розбудова нових проєктів з реконструкції залізничних дизельних двигунів та виробництва водневих двигунів.

Орієнтовний запуск виробництва планують на кінець 2020 року. До цього часу буде створено три окремі виробничі зони: цех з ремонту колісних пар з обсягом інвестиції до 10 млн євро, цех з ремонту вагонів з обсягом до 2 млн євро і цех з ремонту локомотивів – до 10 млн євро. Крім цього, планується формування торговельного майданчику авторизованого дилера концерну Witkowitz", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт передбачає довгострокове співробітництво, в результаті якого будуть створені авторизовані сервісні центри з обслуговування локомотивів та дизельних двигунів, а також центр з капітального ремонту вагонів та колісних пар. У подальших планах - завод з виробництва устаткування для виготовлення водню і центр з переобладнання локомотивів.

"Співробітництво з Witkowitz – це ще один міжнародний проєкт для Південмашу, який допоможе створити необхідне навантаження для підприємства та задіяти його виробничий потенціал", - заявив голова Державного космічного агентства Володимир Усов.

Witkowitz – один з найпотужніших машинобудівних заводів Центральної Європи. Він був заснований у XIX столітті і на сьогодні є всесвітньо відомим брендом з інноваційними технологічними рішеннями.

Нагадаємо:

Державне космічне агентство, Південмаш і південнокорейська компанія Caris підписали Меморандум щодо виробництва 5 тисяч електробусів на 23 млрд гривень.

Економічна правда