Які продукти подорожчали найбільше з початку року

ельдар Сарахман

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в липні 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За січень-липень яблука подорожчали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морква - на 126,3% до 14,5 грн за кг, ціни на крупу гречану - на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Цибуля подешевшала на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйця - на 23,1% до 16,2 грн за десяток, філе куряче - на 16,6% до 84,8 грн за кг.

Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку подорожчав з 23,91 гривні до 24,94 гривні, батон - з 13,86 до 14,03 гривні.

За січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,4% до 17,6 грн за пляшку.

Бензин марки А-92 подешевшав з 26,98 гривні до 21,49 гривні, дизельне пальне - з 27,45 до 21, 85 гривні.

Економічна правда